Эксперт рассказала, как быстро накопить на отпуск

Чтобы провести долгожданный отпуск свободно, не отказывая себе в курортных удовольствиях, нужно накопить достаточную сумму. Как это сделать быстро, радио Sputnik рассказала Ольга Дайнеко – эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России.

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В первую очередь специалист предложила пересмотреть свои траты и найти те, от которых можно избавиться. Их финансист назвала «вредными».

Следующий шаг – подсчитать, сколько денег на путешествие нужно накопить, как много времени осталось до отпуска и какую часть дохода нужно откладывать, чтобы накопления росли, рекомендует эксперт. Здесь Дайнеко призвала реально смотреть на ситуацию, не стремясь за счет слишком жесткого режима экономии скопить на отпуск.

Также следует подумать над тем, какую сумму придется потратить до отъезда – на бронирование билетов, номера в отеле или гостевом доме, экскурсии. Еще один совет: специалист предложила подумать о времени после отпуска. Ведь отпускные выплачиваются вперед, а оставшаяся часть зарплаты будет более скромной.

Если есть кредитные обязательства – о них также следует помнить и отложить на их погашение сумму денег.

«И главное: как бы не хотелось отдохнуть "по-человечески", не надо брать на отпуск новый кредит», — подчеркнула финансист.