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2 часа назад

Финансовый эксперт Дайнеко рассказала, как быстро накопить на отпуск

Мира Маркина

Чтобы провести долгожданный отпуск свободно, не отказывая себе в курортных удовольствиях, нужно накопить достаточную сумму. Как это сделать быстро, радио Sputnik рассказала Ольга Дайнеко – эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России.

Эксперт рассказала, как быстро накопить на отпуск
Фото: UnsplashUnsplash

В первую очередь специалист предложила пересмотреть свои траты и найти те, от которых можно избавиться. Их финансист назвала «вредными».

Следующий шаг – подсчитать, сколько денег на путешествие нужно накопить, как много времени осталось до отпуска и какую часть дохода нужно откладывать, чтобы накопления росли, рекомендует эксперт. Здесь Дайнеко призвала реально смотреть на ситуацию, не стремясь за счет слишком жесткого режима экономии скопить на отпуск.

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Также следует подумать над тем, какую сумму придется потратить до отъезда – на бронирование билетов, номера в отеле или гостевом доме, экскурсии. Еще один совет: специалист предложила подумать о времени после отпуска. Ведь отпускные выплачиваются вперед, а оставшаяся часть зарплаты будет более скромной.

Если есть кредитные обязательства – о них также следует помнить и отложить на их погашение сумму денег.

«И главное: как бы не хотелось отдохнуть "по-человечески", не надо брать на отпуск новый кредит», — подчеркнула финансист.

Ранее мы писали, сколько стоит отпуск в Китае.

Лайфхаки,Ольга Дайнеко,Минфин России,
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