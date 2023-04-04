Российские туристы могут существенно сэкономить на отдыхе в Таиланде, используя несколько полезных советов. Их дали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) в беседе с «ФедералПресс».

Один из таких способов — правильно выбирать время путешествия, когда билеты можно купить по более выгодной цене. Часто туроператоры предлагают скидки на последние места в чартерных рейсах.

Также рекомендуется выбирать день недели для отправления в отпуск. Вылеты в середине недели, в пятницу и в субботу всегда раскупаются быстрее, что может привести к более высоким тарифам. Кроме того, экономить можно на питании в отелях, так как многие из них проводят акции на завтраки и ужины.

Эксперты также рекомендуют избегать путешествий во время детских каникул, российских и китайских праздников, так как в это время отели в Таиланде могут повысить цены на размещение. Используя эти советы, туристы могут значительно сэкономить на своей поездке в Таиланд.