$79.36+1.4186.72+2.10
2 часа назад

Эксперты АТОР раскрыли эффективные способы экономии во время отпуска в Таиланде

Катерина Саломе

Российские туристы могут существенно сэкономить на отдыхе в Таиланде, используя несколько полезных советов. Их дали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) в беседе с «ФедералПресс».

Один из таких способов — правильно выбирать время путешествия, когда билеты можно купить по более выгодной цене. Часто туроператоры предлагают скидки на последние места в чартерных рейсах.

Что нельзя вывозить из Таиланда

Также рекомендуется выбирать день недели для отправления в отпуск. Вылеты в середине недели, в пятницу и в субботу всегда раскупаются быстрее, что может привести к более высоким тарифам. Кроме того, экономить можно на питании в отелях, так как многие из них проводят акции на завтраки и ужины.

Эксперты также рекомендуют избегать путешествий во время детских каникул, российских и китайских праздников, так как в это время отели в Таиланде могут повысить цены на размещение. Используя эти советы, туристы могут значительно сэкономить на своей поездке в Таиланд.

Ранее мы писали о том, что стюардесса дала совет туристам, которые боятся воров в отеле.

Новости путешествий,Видео,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий