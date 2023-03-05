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2 часа назад

Стюардесса назвала 3 места в отеле, где могут прятаться преступники

Мира Маркина

Попадая впервые в свой номер, лучше не терять бдительности – убеждена бортпроводница, известная в TikTok под псевдонимом Flight Bae B. Девушка рассказала, куда стоит заглянуть, прежде чем заниматься чемоданами.

Названы три места в отеле, где могут прятаться преступники
Фото: UnsplashUnsplash

В первую очередь стюардесса отметила, что наименее безопасными считаются апартаменты и несетевые городские отели. Если вы едете в поездку в одиночку, то есть вероятность при столкновении с преступниками серьезно пострадать.

По совету автора видео, войдя в номер, загляните под кровать, в ванную (а именно в душевую кабину, за занавеску) и в платяной шкаф, если таковой имеется. Также девушка рекомендовала не закрывать входную дверь до момента, пока вы не убедитесь, что в помещении нет посторонних. В противном случае быстро покинуть номер или позвать на помощь будет проблематично.

Как выбрать самый безопасный номер в отеле

В конце видео бортпроводница посоветовала поискать скрытые камеры – в розетках, абажурах и вентиляционных отверстиях. Еще во имя безопасности не стоит говорить за пределами отеля его название (малознакомым людям), а находясь на его территории – озвучивать номер комнаты.

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