Длительный перелет для многих становится стрессовым и тяжелым мероприятием, причем не только психологически.

Нахождение на одном месте, скованность движений и недостаток свободного пространства вызывают неприятные ощущения и портят впечатление от полета. Но хуже всего то, что длительный перелет становится серьезной нагрузкой на организм. Особенно тяжело приходится людям, у которых есть проблемы с позвоночником, суставами или сосудами.

Сами бортпроводники советуют при длительных перелетах периодически вставать с места и ходить по салону.

Также можно сделать небольшую разминку, которая поможет избавиться от боли и неприятных ощущений в спине во время полета.

Подробнее о том, какие упражнения можно выполнять во время перелета, смотрите в видео.