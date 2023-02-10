5 вещей, которые нельзя делать перед полетом

Неправильная подготовка может испортить даже самый короткий перелет. Подробнее об ошибках, которые допускают неопытные путешественники – в материале "Рамблера".

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Надевать открытую и неудобную одежду

Перепады температур, тесные сидения и не слишком чистый салон заставят вас понервничать, если вы выберете для перелета майку и короткие шорты. Отдавайте предпочтение легким нарядам, прикрывающим тело – так будет в разы комфортнее.

Игнорировать приложение авиакомпании

До выхода из дома скачайте приложение авиакомпании, которой планируете лететь и загрузите туда свои данные. Этот лайфхак облегчит регистрацию, а также поможет сориентироваться, если самолет задержится, или будет изменен номер выхода.

Пить газированные напитки

Газировки способны усилить газообразование в кишечнике, которое, как правило, увеличивается из-за снижения атмосферного давления. Это может привести к вздутию живота и тошноте.

Вставать в любую очередь на паспортный контроль

Обращайте внимание на людей, стоящих перед вами на паспортном контроле. Если вы заметили одного родителя с ребенком, вероятно, очередь будет двигаться медленнее, ведь у родителя будут проверять дополнительные документы.

Забыть о часовом поясе во время пересадки