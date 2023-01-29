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1 час назад

Эксперт туриндустрии Ким Берджесс объяснила, как распознать фейковые отзывы об отелях

Мира Маркина

Большинство путешественников справляются о том, что пишут ранее побывавшие в отеле туристы. Однако далеко не все отзывы правдивы. Как отличить фейковый комментарий от подлинного, изданию Express рассказала директор по работе с клиентами платформы отзывов Feefo Ким Берджесс.

Эксперт объяснила, как распознать фейковые отзывы об отелях
Фото: Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт»Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт»

Эксперт призвала читать отзывы не в открытых источниках, а на платформах, где отели и гостиницы проверены. То есть, исключена возможность оставить отзыв любым интернет-пользователем.

Если отзывы об интересующем вас объекте размещения есть только на открытых платформах, то следует осторожно относиться к восторженным оценкам. В реальности даже пятизвездочный отель может стать большим разочарованием.

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Общие фразы вроде «лучший отель, в котором я когда-либо останавливался» или отсутствие каких-либо замечаний – еще один повод насторожиться. Нередко фейковые отзывы пишутся как под копирку, отметила Ким.

«Каждый должен быть осторожен с веб-сайтами с большим количеством отзывов, оставленных в один и тот же день, поскольку это, вероятно, способ скрыть негативные комментарии», — дала еще один совет Берджесс.

В подлинных обзорах есть детали, например, подробности о самой поездке или дополнительных спецуслугах, которыми воспользовался турист, отметила эксперт.

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