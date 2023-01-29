Что посмотреть в Ярославле

Ярославль хорош в любое время года, главное, соответствующе подобрать одежду. В этом материале "Рамблер" расскажет, какие достопримечательности стоит увидеть каждому гостю этого города.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Для начала стоит отметить, что исторический центр Ярославля признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе огромное количество храмов и церквей, а также разного рода исторических построек. Самые популярные из мест для посещения – в нашей подборке.

Видео дня

Спасо Преображенский мужской монастырь

Многие называют это место ярославским кремлем, однако это не так. Монастырь уже не является действующим, однако открыт для посещения гостям города и местным жителям. Именно в этом монастыре в конце XVIII века обнаружили единственный сохранившийся экземпляр «Слова о полку Игореве».

Alex 'Florstein' Fedorov/wikipedia.org

На территории расположились соборы, церковь Ярославских Чудотворцев, трапезная палата, часовня Трифона Ростовского и даже настоящая медведица Маша – к ней особенно любят подходить туристы с детьми.

Если вам хочется увидеть потрясающую панораму города и сделать красивые фотокарточки – обязательно поднимитесь на колокольню.

Губернаторский дом

Он же – Ярославский художественный музей. Считается крупнейшим региональным музеем искусств. Зайдя в Губернаторский дом, вы сможете насладиться полотнами великих Айвазовского, Брюллова, Крамского и Репина.

A.Savin/wikipedia.org

Помимо этого в музее представлены и более современные экспозиции – там вы найдете работы мастеров русского авангарда, соцреализма и советского андеграунда.

Успенский кафедральный собор

Alexxx1979/wikipedia.org

Место, с которого началась история Ярославля. Однако изначально тут располагался каменный храм, который был взорван в 1937 году. Но к тысячелетнему юбилею города храм было решено полностью восстановить. Одна из главных ценностей храма – древнейшая икона Иоанна Предтечи.