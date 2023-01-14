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1 час назад

Туристы поделились, как определить наличие клопов в номере до отхода ко сну

Мира Маркина

Привезти из отпуска полный чемодан клопов или быть покусанным ими на отдыхе – не самое приятное событие. Но опытные путешественники рассказали, как не стать его участником. Их цитирует "Турпром".

Назван способ определить наличие клопов в номере отеля до сна
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как только вы попадаете в номер, не спешите разбирать чемоданы. Сперва снимите постельное белье с кровати, а затем внимательно осмотрите матрас и простынь. Особое внимание уделите швам, изголовью кровати, углам мебели. Именно там можно обнаружить насекомых и их яйца.

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Если в процессе осмотра вы обнаружили маленькие коричневые пятнышки крови, белые бусинки (как раз так выглядят яйца клопов), а также подозрительных насекомых темно-желтого или коричневого цвета – пора бить тревогу. Вероятнее всего, комната полна "незваных гостей". Смело обращайтесь к персоналу отеля, покидайте номер и обязательно постирайте вещи при высокой температуре – для профилактики.

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