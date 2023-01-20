Авиапутешественникам дали совет, как крепко спать в самолете

Эксперт по сну из компании MattressNextDay Мартин Сили призвал авиапассажирам раскрыл лайфхак, который поможет быстро заснуть в самолете. Специалиста процитировало издание The Sun.

Чтобы уснуть быстро и крепко, эксперт рекомендовал заменить белый шум, к которому часто прибегают путешественники. По мнению Сили, этот тип шума не обеспечивает расслабление, а наоборот – доставляет дискомфорт. Заменить белый шум можно розовым.

Розовый шум – это сочетание звуковых волн с разной интенсивностью. Она уменьшается с увеличением частоты. Например, звук дождя, шум листьев, стук сердца и дыхание. Такой шум более комфортный, считает Мартин Сили.

Также он призвал отказаться от просмотра фильмов, чтения книг и игр на телефоне или планшете во время перелета. Эксперт напомнил, что цифровые экраны гаджетов – это источник синего света, подавляющего выработку гормона сна мелатонина.