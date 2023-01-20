Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

Эксперт объяснил, зачем в иллюминаторе самолета нужны отверстия

Мира Маркина

Если вы когда-либо, находясь в салоне самолета, садились у окна, то наверняка за долгие часы полета успели как следует рассмотреть иллюминатор. И то, что там точно никто не ожидает увидеть, так это крошечные отверстия. Зачем они вообще нужны, рассказал эксперт из Федерального управления гражданской авиации порталу Tech Insider.

Эксперт объяснил, зачем в иллюминаторе нужны отверстия
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Многие пассажиры ошибочно думают, что это отверстие – это дефект. Но на самом деле оно необходимо для предотвращения снижения давления в салоне.

При подъеме лайнера на высоту возникает разница давления воздуха снаружи и внутри салона, объяснил эксперт. Чем она больше, тем сильнее нагрузка на окно. Кстати иллюминаторы похожи на трехслойный стеклопакет. Поскольку между внешним и средним стеклом есть воздушная подушка, отверстие – бризер – не сквозное, а выпускное. Оно предохраняет панели от деформации из-за давления.

Пилот дал совет людям, боящимся турбулентности

Также бризер нужен для того, чтобы иллюминаторы не обледеневали и не потели. Кстати в некоторых современных самолетах эти отверстия маскируют пластиком. Раньше вместо бризеров устанавливали трубку, которую уводили в баллон внутри фюзеляжа.

Ранее мы рассказывали, зачем кресла пилотов обивают овечьей шкурой.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители