Эксперт объяснил, зачем в иллюминаторе нужны отверстия

Если вы когда-либо, находясь в салоне самолета, садились у окна, то наверняка за долгие часы полета успели как следует рассмотреть иллюминатор. И то, что там точно никто не ожидает увидеть, так это крошечные отверстия. Зачем они вообще нужны, рассказал эксперт из Федерального управления гражданской авиации порталу Tech Insider.
Многие пассажиры ошибочно думают, что это отверстие – это дефект. Но на самом деле оно необходимо для предотвращения снижения давления в салоне.
При подъеме лайнера на высоту возникает разница давления воздуха снаружи и внутри салона, объяснил эксперт. Чем она больше, тем сильнее нагрузка на окно. Кстати иллюминаторы похожи на трехслойный стеклопакет. Поскольку между внешним и средним стеклом есть воздушная подушка, отверстие – бризер – не сквозное, а выпускное. Оно предохраняет панели от деформации из-за давления.
Также бризер нужен для того, чтобы иллюминаторы не обледеневали и не потели. Кстати в некоторых современных самолетах эти отверстия маскируют пластиком. Раньше вместо бризеров устанавливали трубку, которую уводили в баллон внутри фюзеляжа.
Ранее мы рассказывали, зачем кресла пилотов обивают овечьей шкурой.