Эксперт объяснил, зачем в иллюминаторе нужны отверстия

Если вы когда-либо, находясь в салоне самолета, садились у окна, то наверняка за долгие часы полета успели как следует рассмотреть иллюминатор. И то, что там точно никто не ожидает увидеть, так это крошечные отверстия. Зачем они вообще нужны, рассказал эксперт из Федерального управления гражданской авиации порталу Tech Insider.

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Многие пассажиры ошибочно думают, что это отверстие – это дефект. Но на самом деле оно необходимо для предотвращения снижения давления в салоне.

При подъеме лайнера на высоту возникает разница давления воздуха снаружи и внутри салона, объяснил эксперт. Чем она больше, тем сильнее нагрузка на окно. Кстати иллюминаторы похожи на трехслойный стеклопакет. Поскольку между внешним и средним стеклом есть воздушная подушка, отверстие – бризер – не сквозное, а выпускное. Оно предохраняет панели от деформации из-за давления.

Также бризер нужен для того, чтобы иллюминаторы не обледеневали и не потели. Кстати в некоторых современных самолетах эти отверстия маскируют пластиком. Раньше вместо бризеров устанавливали трубку, которую уводили в баллон внутри фюзеляжа.