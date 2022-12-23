Туроператоры рассказали, как сэкономить на отдыхе за границей

Сотрудники ведущих российских туристических агентств рассказали о некоторых лайфхаках, которые помогут сэкономить средства, оставленные на отдых за границей.

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В первую очередь эксперты советуют приобретать туры по акциям раннего бронирования. Также средства поможет сэкономить покупка тура, напротив, в самый последний момент – по горящей путевке.

«Если у вас четкие даты отпуска и много требований к вашему отдыху, то тем более стоит заблаговременно задуматься о приобретении тура», — рассказывают специалисты.

Помимо этого, гораздо дешевле выйдет тур, приобретенный в низкий сезон. Например, отправление 30 или 31 декабря, а также сразу после новогодних праздников будет стоить намного выгоднее.

Также специалисты отметили, что во время отдыха заграницей лучше пользоваться онлайн-сервисами для бронирования экскурсий, приобретать сим-карты местных туроператоров и пользоваться системой tax free.