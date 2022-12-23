Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-2° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Туроператоры рассказали, как сэкономить на отдыхе за границей

Сотрудники ведущих российских туристических агентств рассказали о некоторых лайфхаках, которые помогут сэкономить средства, оставленные на отдых за границей.

Туроператоры рассказали, как сэкономить на отдыхе за границей
Фото: PxherePxhere

В первую очередь эксперты советуют приобретать туры по акциям раннего бронирования. Также средства поможет сэкономить покупка тура, напротив, в самый последний момент – по горящей путевке.

«Если у вас четкие даты отпуска и много требований к вашему отдыху, то тем более стоит заблаговременно задуматься о приобретении тура», — рассказывают специалисты.

Помимо этого, гораздо дешевле выйдет тур, приобретенный в низкий сезон. Например, отправление 30 или 31 декабря, а также сразу после новогодних праздников будет стоить намного выгоднее.

Как сэкономить на ски-пассе: 7 секретов

Также специалисты отметили, что во время отдыха заграницей лучше пользоваться онлайн-сервисами для бронирования экскурсий, приобретать сим-карты местных туроператоров и пользоваться системой tax free.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как сэкономить на туре в Египет на Новый год.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители