Как сэкономить на ски-пассе: 7 секретов

Цена ски-пасса – далеко не последний аргумент в процессе решения, на каком горнолыжном курорте отдыхать. Можно ли на нее повлиять, читайте в статье “Рамблера”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Если у вас нет цели отдохнуть в конкретные даты, то обратите внимание: ски-пасс в разные месяцы года то растет в цене, то падает. Наиболее невыгодно приобретать его в праздничные дни. В конце сезона на горнолыжных курортах часто значительно снижаются цены. Следите за акциями и новостями, интересующих вас горнолыжек.

Видео дня

Катание в будни может быть бюджетнее, чем в выходные и уж тем более праздничные дни. Лайфхак – возьмите несколько уроков у инструктора в наиболее загруженный день. У него, как правило, есть возможность провести ученика на подъемник без очереди.

Катаетесь редко и не уверены в своих навыках? Не покупайте ски-пасс на несколько дней подряд. Да, такие карточки дешевле – из расчета на один день. Но никто не гарантирует вам отличную погоду на склоне ежедневно, а также то, что вам хватит сил откатать все дни. И будет обидно оплатить недельный ски-пасс, а встать на лыжи или сноуборд всего пару раз. Тариф “Х любых дней в сезоне” может выручить вас в таком случае.

Покупать сезонный ски-пасс стоит только в том случае. если вы уверены, что приедете на курорт более 15 раз. Иначе в такой трате нет смысла. На них бывают хорошие скидки в конце лета, на “черную пятницу”.

Иногда те, кто любит покататься с утра пораньше, перепродают свой ски-пасс “припозднившимся” за полцены. Это тоже поможет сэкономить на входном билете. Но если карточка имеет официального владельца (то есть, он именной), вас могут обвинить в краже. Так что будьте осторожны.

Покупать ли семейный или групповой ски-пасс – зависит от правил курорта. Например, если вы едете с детьми дошкольного возраста, то их чаще всего пускают на склон бесплатно. В таком случае приобретение семейной карточки обернется переплатой.