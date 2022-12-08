Доступных теплых направлений для россиян осталось немного. Да и путевки в жаркие страны сейчас обходятся в слишком серьезные суммы из-за отсутствия прямых перелетов и подорожавшего топлива.

Поэтому зима станет самым подходящим временем для того, чтобы насладиться снежным отдыхом на горнолыжных курортах. Особенно приятно, что сделать это можно, не выезжая из России - таких мест для отдыха здесь достаточно. По подсчетам экспертов, этой зимой аж 30 % туристов будут отдыхать на российских горнолыжных курортах.

При этом современные горнолыжные курорты в стране по качеству отдыха уже могут конкурировать с европейскими. Смотрите видео, чтобы узнать о том, где в РФ находятся лучшие трассы для лыж и сноуборда и сколько будет стоить зимний отдых в этом сезоне.