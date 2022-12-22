Названы золотые правила для комфортных путешествий

Опытные путешественники знают, что есть много неписаных правил, благодаря которым отдых удастся.

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Эксперт по путешествиям в Великобритании Ники Кельвин поделился золотым правилом путешествий на самолете.

Он объяснил, что золотое правило номер один, позволяющее не быть надоедливым пассажиром, звучит так:

«Не откидывайте свое сиденье во время еды. Труднее есть в эконом-классе с ограниченным пространством, если человек перед вами откидывается назад. Экипаж проинструктирует пассажиров поднимать сиденья во время еды, но, тем не менее, вы должны делать это из уважения к человеку позади вас».

Никому не нравится сидеть посередине между двумя незнакомцами, но если все следуют неписаным правилам, это не должно быть неприятным опытом.

Эксперт добавил:

«Не вступайте в споры из-за того, кому достанется подлокотник. Независимо от того, на какой стороне вы находитесь, помните, что всегда нужно быть вежливым. Эксперты сходятся во мнении, что пассажир на среднем сиденье заслуживает обоих подлокотников, поскольку среднее место считается худшим в ряду».

Третье правило - «не снимать носки». Большинство людей поймут, если вы снимите обувь на дальних рейсах, но эксперт по путешествиям просит, по крайней мере, не снимать носки.

При просмотре видео, эксперт рекомендует использовать наушники, чтобы не тревожить других пациентов.

Наконец, пятое правило:

«Встаньте, чтобы выпустить людей из ряда, не заставляйте людей неуклюже проползать мимо ваших ног, изо всех сил стараясь не касаться вашего тела», — говорит Ники.

Пользователи согласились с тем, что выполнение этих правил сильно облегчило бы всем пассажирам путешествие.