Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
3 часа назад

4 вещи, которые не надо делать в самолете: видео

Мира Маркина

Что только не делают пассажиры во время полета. Стюардессы, как никто другой, знают об этом. Бортпроводница @llisaermilova рассказала в своем TikTok-аккаунте, что точно не стоит делать в самолете.

Так, многие пассажиры во время перелета разуваются и ходят на борту без обуви. Некоторые идут разутыми даже в туалет. Однако делать это, по словам стюардессы, ни в коем случае нельзя. В первую очередь, дело в гигиене. Кроме того, это может стать препятствием во время авиакатастрофы. Пассажиры должны быть готовы к экстренной эвакуации. Без обуви это будет проблематично.

Также бортпроводница посоветовала не надевать во время перелета линзы. Лучше снять их и надеть очки, так как воздух в самолете очень сухой и может спровоцировать раздражение глаз.

Откровения стюардесс на частных бортах. Что их просят делать богачи

О других привычках, от которых стоит отказаться в самолете, смотрите в видео.

Ранее мы показывали ролик о том, почему Бали называют магическим островом.

Лайфхаки,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители