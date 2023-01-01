4 вещи, которые не надо делать в самолете: видео

Что только не делают пассажиры во время полета. Стюардессы, как никто другой, знают об этом. Бортпроводница @llisaermilova рассказала в своем TikTok-аккаунте, что точно не стоит делать в самолете.

Так, многие пассажиры во время перелета разуваются и ходят на борту без обуви. Некоторые идут разутыми даже в туалет. Однако делать это, по словам стюардессы, ни в коем случае нельзя. В первую очередь, дело в гигиене. Кроме того, это может стать препятствием во время авиакатастрофы. Пассажиры должны быть готовы к экстренной эвакуации. Без обуви это будет проблематично.

Также бортпроводница посоветовала не надевать во время перелета линзы. Лучше снять их и надеть очки, так как воздух в самолете очень сухой и может спровоцировать раздражение глаз.

О других привычках, от которых стоит отказаться в самолете, смотрите в видео.