Пилот дал совет людям, боящимся турбулентности

Пилот Boeing 737 Морган Смит заявил о безвредности турбулентности. Тем не менее он напомнил, что она может вызвать у пассажиров нервозность или тошноту, сообщает New York Times.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Чтобы этого избежать, капитан авиасудна советует бронировать самый первый рейс дня. По его словам, ранним утром значительно ниже вероятность возникновения воздушной тряски.

«По мере того, как день становится теплее во второй половине дня, тепло, поднимающееся с земли, увеличивает вероятность турбулентности у земли и турбулентности, вызванной, например, штормом», — пояснил Смит.

Пилот также добавил, что на самом деле турбулентность довольно безопасна. Опасность для пассажиров может возникнуть в том случае, если, когда начинается тряска, они не пристегнуты ремнями безопасности или не сидят на своих местах.