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1 час назад

Пилот дал совет пассажирам, боящимся турбулентности

Катерина Саломе

Пилот Boeing 737 Морган Смит заявил о безвредности турбулентности. Тем не менее он напомнил, что она может вызвать у пассажиров нервозность или тошноту, сообщает New York Times.

Пилот дал совет людям, боящимся турбулентности
Фото: pixabay.compixabay.com

Чтобы этого избежать, капитан авиасудна советует бронировать самый первый рейс дня. По его словам, ранним утром значительно ниже вероятность возникновения воздушной тряски.

Чем занимаются пилоты во время всего полета

«По мере того, как день становится теплее во второй половине дня, тепло, поднимающееся с земли, увеличивает вероятность турбулентности у земли и турбулентности, вызванной, например, штормом», — пояснил Смит.

Пилот также добавил, что на самом деле турбулентность довольно безопасна. Опасность для пассажиров может возникнуть в том случае, если, когда начинается тряска, они не пристегнуты ремнями безопасности или не сидят на своих местах.

Ранее мы писали о том, почему пилотам нельзя носить бороду и усы.

Лайфхаки,Boeing,
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