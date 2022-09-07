Почему пилотам нельзя носить бороду и усы

Если вы часто путешествуете самолетом и нередко встречаете пилотов в аэропорту, то могли заметить, что они не носят усы и бороду. И это отнюдь не совпадение и не авиационная мода – пилотам просто-напросто запрещено отращивать растительность на лице. С чем это связано? Выяснял "Рамблер".

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Что любопытно, отращивать бороду или усы запрещено всем летчикам – как гражданской, так и военной авиации. Запрет объясняется довольно просто: волосы на лице могут стать помехой, если возникнет необходимость надеть специальную одежду или снаряжение.

В частности, речь идет о кислородной маске. Борода или усы могут помешать надеть ее. А даже если это удастся сделать, маска будет сидеть гораздо менее плотно из-за торчащих из кожи волос. При полной или частичной разгерметизации кабины это чревато фатальными последствиями: пилот может потерять сознание, из-за чего не сможет управлять авиалайнером. А это, в свою очередь, приведет к авиакатастрофе.

К разгерметизации могут привести различные причины – и технические неполадки, и трещины на лобовом стекле после попадания птиц. Более того, пилотам, выполняющим длительные перелеты, рекомендуют надевать маску на 10-15 минут каждые два-три часа. Это снижает утомляемость, способствует бодрости и помогает сконцентрироваться.