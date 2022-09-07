Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
3 часа назад

Почему пилотам нельзя носить бороду и усы

Мира Маркина

Если вы часто путешествуете самолетом и нередко встречаете пилотов в аэропорту, то могли заметить, что они не носят усы и бороду. И это отнюдь не совпадение и не авиационная мода – пилотам просто-напросто запрещено отращивать растительность на лице. С чем это связано? Выяснял "Рамблер".

Почему пилотам нельзя носить бороду и усы
Фото: unsplash unsplash

Что любопытно, отращивать бороду или усы запрещено всем летчикам – как гражданской, так и военной авиации. Запрет объясняется довольно просто: волосы на лице могут стать помехой, если возникнет необходимость надеть специальную одежду или снаряжение.

В частности, речь идет о кислородной маске. Борода или усы могут помешать надеть ее. А даже если это удастся сделать, маска будет сидеть гораздо менее плотно из-за торчащих из кожи волос. При полной или частичной разгерметизации кабины это чревато фатальными последствиями: пилот может потерять сознание, из-за чего не сможет управлять авиалайнером. А это, в свою очередь, приведет к авиакатастрофе.

К разгерметизации могут привести различные причины – и технические неполадки, и трещины на лобовом стекле после попадания птиц. Более того, пилотам, выполняющим длительные перелеты, рекомендуют надевать маску на 10-15 минут каждые два-три часа. Это снижает утомляемость, способствует бодрости и помогает сконцентрироваться.

Вдобавок к этому, пилотам приходится отказываться от растительности на лице из соображений гигиены. Еще с давних времен мужчины сбривали бороды для того, чтобы в волосах не застревали частички пищи и, как следствие, не размножались бактерии.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители