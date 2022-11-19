Чем занимаются пилоты во время всего полета: видео

Пилот самолета рассказал, чем занимаются пилоты на разных стадиях полета. Даже не смотря на то, что на гражданских рейсах большую часть полета работает автопилот, экипаж продолжает чутко следить за показателями на приборках.

Также, перед взлетом пилоты проводят предполётную подготовку во время которой получают информацию о погоде на протяжении всего пути, ознакамливаются с правилами и особенностями запасных аэропортов.

Подробнее о том, чем занимаются пилоты во время полета, смотрите в видео.