Стюардесса рассказала, какие места являются лучшими в самолете

Бет Виндзор, некогда работавшая стюардессой, поделилась с изданием Insider, какие места считаются самыми удачными в самолете.

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По ее словам, самыми комфортабельными являются места, расположенные у аварийного выхода. Это объясняется расположением кресел – у пассажиров, сидящих на этих местах будет больше пространства для ног. Помимо этого, стоимость билетов на такие места немного дороже, что предполагает чуть меньший спрос на них. В связи с этим, вероятность того, что рядом с вами не окажется соседа, увеличивается.

Несмотря на эти плюсы, у мест, расположенных рядом с аварийным выходом, есть некоторые недостатки: у двери может быть немного прохладнее, к тому же в случае нештатной ситуации, на пассажиров, сидящих у выхода, могут быть наложены определенные обязанности.

Также Виндзор отметила, что одними из лучших мест в самолете считаются и те, что находятся в передней части самолета – во время турбулентности там меньше ощущается тряска.