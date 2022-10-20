Действия пассажиров, которые раздражают стюардесс

Нажатие кнопки вызова, вытянутые ноги и другие вещи от пассажиров, которые могут вывести стюардесс из себя. Делать этого не стоит, чтобы не портить отношения с бортпроводниками авиакомпании. Они смогут вам отомстить своими изощренными способами, поэтому лучше не рисковать. О том, что не стоит делать на борту самолета — в материале “Рамблера”.

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Вытягивание ног в проход

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Высокие пассажиры часто бронируют себе места в проходе, чтобы вытянуть ноги. Однако это раздражает стюардесс и может быть опасно для человека. Во-первых, в таком положении может все затекать, поэтому после пробуждения может быть тяжело. Во-вторых, это опасно для других пассажиров — они могут не заметить, споткнуться об ноги и упасть. В-третьих, сам пассажир может получить травму. Например, стюардессы за тележкой не увидят то, что ноги выставлены в проход, и наедут ей на ступни, а тележка может весить 100 килограммов.

“Я понимаю, перелеты длинные и места для ног мало, поэтому есть соблазн положить ногу или руку в проход, но не стоит этого делать, так как это может быть опасно”, — отметила экс-бортпроводница Мэдлин Форсайт.

Хождение по салону и разговоры со стюардессами

Стюардессы понимают, что люди хотят размяться во время длинного перелета, так как постоянно сидеть просто невозможно. Одно дело, когда человек встает несколько раз, делает зарядку и садится на место. Однако разговор уже будет идти по-другому, если человек будет постоянно ходить по самолету, мешать раздаче еды и напитков, а также будет постоянно заходить в отсек к стюардессам. Это больше всего раздражает сотрудников авиакомпаний, так как они выполняют свою работу и им некогда общаться с разговорчивыми пассажирами.

Вызов с помощью кнопки