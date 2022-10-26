Стюардесса дала совет, как лучше знакомиться с экипажем

Российская стюардесса рассказала о допустимом способе знакомства с бортпроводницами. Подробностями девушка поделилась в своих социальных сетях.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

По словам бортпроводницы, многие мужчины мечтают познакомиться со стюардессами. По ее наблюдениям, чаще пассажиры просят номер телефона или предлагают свой, иногда передают записки или делают из туалетной бумаги розочки.

Однако девушка отметила, что в таких случаях у бортпроводниц сразу включается реакция "обращаются — значит, что-то случилось, надо помочь". Более того, при исполнении служебных обязанностей членам экипажа не положено «любезничать» с клиентами.

Поэтому, по словам стюардессы, с членами летного состава лучше всего знакомиться в аэропорту после рейса или через социальные сети.

"Молодые люди часто при желании познакомиться игриво напевают хит всех хитов: "Стюардесса по имени Жанна". Однако реакция бортпроводниц может быть неожиданной. Песня замечательная, но не всем она подходит", — поделилась девушка.