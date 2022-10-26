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1 час назад

Стюардесса дала совет, как лучше знакомиться с экипажем

Мария Иглина

Российская стюардесса рассказала о допустимом способе знакомства с бортпроводницами. Подробностями девушка поделилась в своих социальных сетях.

Стюардесса дала совет, как лучше знакомиться с экипажем
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам бортпроводницы, многие мужчины мечтают познакомиться со стюардессами. По ее наблюдениям, чаще пассажиры просят номер телефона или предлагают свой, иногда передают записки или делают из туалетной бумаги розочки.

Однако девушка отметила, что в таких случаях у бортпроводниц сразу включается реакция "обращаются — значит, что-то случилось, надо помочь". Более того, при исполнении служебных обязанностей членам экипажа не положено «любезничать» с клиентами.

Почему на самом деле стюардессы держат руки за спиной

Поэтому, по словам стюардессы, с членами летного состава лучше всего знакомиться в аэропорту после рейса или через социальные сети.

"Молодые люди часто при желании познакомиться игриво напевают хит всех хитов: "Стюардесса по имени Жанна". Однако реакция бортпроводниц может быть неожиданной. Песня замечательная, но не всем она подходит", — поделилась девушка.

Ранее "Рамблер" писал о действиях пассажиров, которые раздражают стюардесс.

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