Авиакомпании не гонятся за качеством блюд. На борту подают еду, которая поможет восполнить запасы энергии. Также известно, что в питание авиакомпании добавляют много соли и приправ, так как вкусовые ощущения на высоте притупляются. Некоторые эксперты не рекомендуют употреблять пищу в самолете, если вы следите за своей фигурой. В ней много калорий и консервантов, которые помогают ей оставаться свежей надолго.