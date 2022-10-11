Авиакомпании не гонятся за качеством блюд. На борту подают еду, которая поможет восполнить запасы энергии. Также известно, что в питание авиакомпании добавляют много соли и приправ, так как вкусовые ощущения на высоте притупляются. Некоторые эксперты не рекомендуют употреблять пищу в самолете, если вы следите за своей фигурой. В ней много калорий и консервантов, которые помогают ей оставаться свежей надолго.
Однако среди путешественников есть и те, кто очень любит еду на борту, поэтому им недостаточно одной порции, но стюардессы редко идут на то, чтобы давать пассажирам подобные бонусы.
Турагент Ксения (@kseniyabrogun), которая публикует в TikTok различные лайфхаки о путешествиях, рассказала, как получить дополнительную порцию еды в самолете. Об этом смотрите в видео.
Ранее сообщалось, что делают пилоты при посадке самолета.