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2 часа назад

Как получить больше еды в самолете: видео

Мария Каткова

Авиакомпании не гонятся за качеством блюд. На борту подают еду, которая поможет восполнить запасы энергии. Также известно, что в питание авиакомпании добавляют много соли и приправ, так как вкусовые ощущения на высоте притупляются. Некоторые эксперты не рекомендуют употреблять пищу в самолете, если вы следите за своей фигурой. В ней много калорий и консервантов, которые помогают ей оставаться свежей надолго.

Для чего в самолете нужны педали

Однако среди путешественников есть и те, кто очень любит еду на борту, поэтому им недостаточно одной порции, но стюардессы редко идут на то, чтобы давать пассажирам подобные бонусы.

Турагент Ксения (@kseniyabrogun), которая публикует в TikTok различные лайфхаки о путешествиях, рассказала, как получить дополнительную порцию еды в самолете. Об этом смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что делают пилоты при посадке самолета.

Лайфхаки,Видео,
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