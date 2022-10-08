Для чего в самолете нужны педали

А вы знали, что в самолете существует две пары педалей, которые располагаются в кабине пилотов? "Рамблер" расскажет, зачем они нужны.

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Вообще педалей бывает и больше, но во время полета используются только две пары, так как они управляют рулем направления и торможением левого и правого колес шасси.

Первая функция педалей — торможение с помощью колодок на шасси. Самолет может тормозить двигателями, аэродинамическими панелями на крыле, а также обычными тормозами, как в машине. Чем сильнее пилот жмет на педаль, тем сильнее зажимаются тормоза.

Чаще всего это используется при взлете или посадке. Например, когда самолет садится и при этом дует сильный боковой ветер. Бороться с ветром можно двумя способами – создав крен (одно крыло выше, другое ниже), или отвернув нос самолета в сторону.

Однако сажать самолет в положении крена опасно, так как есть шанс коснуться крылом земли и нанести увечья пассажирам. Поэтому чаще используется посадка с углом сноса.

Самолет, приземлившись с этим углом, может покатиться момо полосы, потому что нос смотрит чуть в сторону. Но пилоты этого не допускают и непосредственно перед посадкой направляют нос строго по полосе. В это время они как раз и работают педалями.