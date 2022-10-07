Как попасть на поезд, если потерян паспорт

Представьте ситуацию: вам нужно ехать в Волгоград, но перед поездкой вы потеряли паспорт, или его у вас украли. Что делать в такой ситуации? Пустят ли вас на поезд без документа, если билет уже куплен? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: unsplash.com unsplash.com

Для покупки железнодорожного билета можно использовать загранпаспорт, даже если вы совершаете поездку по территории России. В таком случае приобрести его можно онлайн. Если вы уже купили билет, нужно будет приехать заранее, хотя бы за 30 минут, на вокзал и обратиться в кассу, чтобы изменить данные в вашем билете.

Если у вас нет загранпаспорта, можно предоставить временное удостоверение личности. В нем должны быть ваши ФИО, фотография и номер удостоверения. Для его получения после кражи, потери или замены паспорта обратитесь в паспортный стол. Если вы подтвердите это официальным документом, вас должны пустить на поезд без изменений в билете.

Также по временному удостоверению можно купить билет на поезд. Но сделать это получится только на железнодорожном вокзале, а не онлайн на сайте перевозчика.

Что делать, если вы меняете паспорт, и к моменту поездки у вас будет уже новый? В таком случае можно купить билет по номеру старого документа, а затем показать проводнику страницу нового паспорта, где написано о ранее выданных паспортах: там есть отметка с их серией и номером.