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2 часа назад

Как попасть на поезд, если потерял паспорт

Мира Маркина

Представьте ситуацию: вам нужно ехать в Волгоград, но перед поездкой вы потеряли паспорт, или его у вас украли. Что делать в такой ситуации? Пустят ли вас на поезд без документа, если билет уже куплен? Рассказываем в материале "Рамблера".

Как попасть на поезд, если потерян паспорт
Фото: unsplash.comunsplash.com

Для покупки железнодорожного билета можно использовать загранпаспорт, даже если вы совершаете поездку по территории России. В таком случае приобрести его можно онлайн. Если вы уже купили билет, нужно будет приехать заранее, хотя бы за 30 минут, на вокзал и обратиться в кассу, чтобы изменить данные в вашем билете.

Если у вас нет загранпаспорта, можно предоставить временное удостоверение личности. В нем должны быть ваши ФИО, фотография и номер удостоверения. Для его получения после кражи, потери или замены паспорта обратитесь в паспортный стол. Если вы подтвердите это официальным документом, вас должны пустить на поезд без изменений в билете.

Также по временному удостоверению можно купить билет на поезд. Но сделать это получится только на железнодорожном вокзале, а не онлайн на сайте перевозчика.

Что делать, если вы меняете паспорт, и к моменту поездки у вас будет уже новый? В таком случае можно купить билет по номеру старого документа, а затем показать проводнику страницу нового паспорта, где написано о ранее выданных паспортах: там есть отметка с их серией и номером.

Что делать, если вы сменили фамилию, а купили билет по старому паспорту? В таком случае нужно взять с собой оригинал свидетельства о браке или свидетельство о смене имени.

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