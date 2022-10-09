Что делают пилоты при посадке самолета: видео

Пилот рассказал в ролике, какие действия он должен выполнить при заходе на посадку. Большинство коммерческих самолетов оснащены автопилотами, помогающими управлять самолетом, но до сих пор взлет и посадка осуществляется вручную.

Готовясь к снижению, пилоты связываются с диспетчером в аэропорту прибытия, чтобы уточнить погодные условия и получить разрешение на посадку. Затем они запрашивают подробную информацию о месте посадки и другую информацию.

Подробнее о том, как пилоты сажают самолет, смотрите в видео.