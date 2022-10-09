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1 час назад

Что делают пилоты при посадке самолета: видео

Стелла Шмель

Пилот рассказал в ролике, какие действия он должен выполнить при заходе на посадку. Большинство коммерческих самолетов оснащены автопилотами, помогающими управлять самолетом, но до сих пор взлет и посадка осуществляется вручную.

Готовясь к снижению, пилоты связываются с диспетчером в аэропорту прибытия, чтобы уточнить погодные условия и получить разрешение на посадку. Затем они запрашивают подробную информацию о месте посадки и другую информацию.

Подробнее о том, как пилоты сажают самолет, смотрите в видео.

Ранее стюардесса рассказала, какие вещи обязательно должны быть в ее сумке.

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