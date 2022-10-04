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1 час назад

Что лежит в сумке у стюардессы: видео

Мира Маркина

Содержимое сумочки стюардессы сильно отличается от того, что лежит в сумочках большинства обычных женщин. Помимо классических дамских аксессуаров, там можно найти много всего необычного. Это обусловлено особенностью профессии бортпроводниц.

Как рассказала стюардесса @ardasha_travel в своем TikTok-аккаунте, одна из незаменимых вещей - это запасные колготки на случай, если первые порвутся в полете. Еще девушка обязательно берет с собой сменную обувь.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, что еще носят в сумочках на рейс стюардессы.

Ранее мы показывали ролик о том, по какому графику на самом деле работают бортпроводники.

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