Что лежит в сумке у стюардессы: видео

Содержимое сумочки стюардессы сильно отличается от того, что лежит в сумочках большинства обычных женщин. Помимо классических дамских аксессуаров, там можно найти много всего необычного. Это обусловлено особенностью профессии бортпроводниц.

Как рассказала стюардесса @ardasha_travel в своем TikTok-аккаунте, одна из незаменимых вещей - это запасные колготки на случай, если первые порвутся в полете. Еще девушка обязательно берет с собой сменную обувь.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, что еще носят в сумочках на рейс стюардессы.