По какому графику работают стюардессы: видео

Многим кажется, что у стюардесс идеальная работа. Они неплохо зарабатывают и бесплатно путешествуют по миру. Однако это не совсем так. В профессии бортпроводников немало минусов, которые устроили бы далеко не каждого. Например, ненормированный график. Если большинство людей работают пять дней в неделю, а потом два дня отдыхают, у стюардесс и других членов экипажа все иначе.