Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
55 минут назад

По какому графику работают стюардессы: видео

Мира Маркина

Многим кажется, что у стюардесс идеальная работа. Они неплохо зарабатывают и бесплатно путешествуют по миру. Однако это не совсем так. В профессии бортпроводников немало минусов, которые устроили бы далеко не каждого. Например, ненормированный график. Если большинство людей работают пять дней в неделю, а потом два дня отдыхают, у стюардесс и других членов экипажа все иначе.

Как рассказала российская бортпроводница Таисия @taisacabincrew в своем TikTok-аккаунте, они никогда точно не знают, какой у них будет график в предстоящем месяце. Он формируется предварительно, но все может в любой момент поменяться.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

Ранее мы показывали ролик о том, почему у стюардесс более прочные ремни безопасности.

Новости путешествий,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители