По какому графику работают стюардессы: видео

Многим кажется, что у стюардесс идеальная работа. Они неплохо зарабатывают и бесплатно путешествуют по миру. Однако это не совсем так. В профессии бортпроводников немало минусов, которые устроили бы далеко не каждого. Например, ненормированный график. Если большинство людей работают пять дней в неделю, а потом два дня отдыхают, у стюардесс и других членов экипажа все иначе.
Как рассказала российская бортпроводница Таисия @taisacabincrew в своем TikTok-аккаунте, они никогда точно не знают, какой у них будет график в предстоящем месяце. Он формируется предварительно, но все может в любой момент поменяться.
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Ранее мы показывали ролик о том, почему у стюардесс более прочные ремни безопасности.