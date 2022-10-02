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2 часа назад

Почему у стюардесс более прочные ремни безопасности: видео

Мира Маркина

Ремни безопасности бортпроводников внешне выглядят гораздо прочнее, чем ремни пассажиров. И между ними действительно есть разница. Ремни на креслах обычных путешественников поясные. Стюардессы же используют и плечевые, и поясные крепления.

Как рассказала российская бортпроводница Таисия @taisacabincrew в своем TikTok-аккаунте, этому есть объяснение. И дело не в том, что жизнь членов экипаже важнее, чем жизнь пассажиров во время чрезвычайной ситуации.

В чем же тогда причина? Смотрите видео, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Ранее мы показывали ролик стюардессы о том, почему в самолет нельзя проносить жидкости в емкостях более 100 миллилитров.

Лайфхаки,Видео,
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