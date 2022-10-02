Ремни безопасности бортпроводников внешне выглядят гораздо прочнее, чем ремни пассажиров. И между ними действительно есть разница. Ремни на креслах обычных путешественников поясные. Стюардессы же используют и плечевые, и поясные крепления.

Как рассказала российская бортпроводница Таисия @taisacabincrew в своем TikTok-аккаунте, этому есть объяснение. И дело не в том, что жизнь членов экипаже важнее, чем жизнь пассажиров во время чрезвычайной ситуации.

В чем же тогда причина? Смотрите видео, чтобы узнать ответ на этот вопрос.