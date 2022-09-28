Почти во всех авиакомпаниях есть запрет на пронос в ручной клади жидкостей в емкости объемом более 100 миллилитров. При этом общее количество не должно превышать один литр на человека, а все тюбики необходимо складывать в прозрачный пакет. С чем связано такое ограничение? Об этом рассказала российская стюардесса Таисия @taisacabincrew в своем TikTok-аккаунте.