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35 минут назад

Почему в самолет нельзя проносить свыше 100 мл жидкости: видео

Мира Маркина

Почти во всех авиакомпаниях есть запрет на пронос в ручной клади жидкостей в емкости объемом более 100 миллилитров. При этом общее количество не должно превышать один литр на человека, а все тюбики необходимо складывать в прозрачный пакет. С чем связано такое ограничение? Об этом рассказала российская стюардесса Таисия @taisacabincrew в своем TikTok-аккаунте.

К жидкостям относятся:
  • любые напитки;
  • косметика и туалетные принадлежности;
  • спреи;
  • жидкие и полужидкие продукты.

Пассажира не пустят на борт самолета, даже если он проносит 50 миллилитров шампуня в 200-миллилитровой бутылке. И этому есть весомое объяснение.

Смотрите видео, чтобы узнать, почему объем жидкостей в ручной клади не должен превышать 100 миллилитров в одном тюбике.

Ранее мы показывали ролик стюардессы о том, как самолеты стоят в пробке в небе и почему.

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