Стюардесса показала, где отдыхает экипаж в полете

В кабине для отдыха стюардесс могут быть установлены телевизоры и другая техника. А у кого-то даже есть своя пижама.

И это не откидывающиеся кресла, а полноценные кровати, на которые можно прилечь поспать во время многочасовых рейсов.

Многие даже не подозревают, что в самолетах предусмотрены места для отдыха стюардесс. И это не откидывающиеся кресла, а полноценные кровати, на которые можно прилечь поспать во время многочасовых рейсов. Места для отдыха небольшие, в разных моделях самолетов они расположены по-разному. Обычно попасть в "спальню" бортпроводниц можно через потайную дверь рядом с кабиной пилота, но вход туда, естественно, запрещен посторонним. На двери нужно ввести секретный код, который знают только члены экипажа.