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1 час назад

Стюардесса показала, где отдыхает экипаж в полете

Стюардесса под ником @skycutie поделилась снимками, где и как отдыхают члены экипажа во время полета. Фотографии бортпроводница опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

1/7 Многие даже не подозревают, что в самолетах предусмотрены места для отдыха стюардесс.
Фото: @skycutie
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2/7 И это не откидывающиеся кресла, а полноценные кровати, на которые можно прилечь поспать во время многочасовых рейсов.
Фото: @skycutie
3/7 Места для отдыха небольшие, в разных моделях самолетов они расположены по-разному.
Фото: @skycutie
4/7 Обычно попасть в "спальню" бортпроводниц можно через потайную дверь рядом с кабиной пилота, но вход туда, естественно, запрещен посторонним.
Фото: @skycutie
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5/7 В кабине для отдыха стюардесс могут быть установлены телевизоры и другая техника. А у кого-то даже есть своя пижама.
Фото: @skycutie
6/7 Но иногда можно прилечь там, где придется.
Фото: @skycutie
7/7 Или присесть.
Фото: @skycutie

Многие даже не подозревают, что в самолетах предусмотрены места для отдыха стюардесс. И это не откидывающиеся кресла, а полноценные кровати, на которые можно прилечь поспать во время многочасовых рейсов. Места для отдыха небольшие, в разных моделях самолетов они расположены по-разному. Обычно попасть в "спальню" бортпроводниц можно через потайную дверь рядом с кабиной пилота, но вход туда, естественно, запрещен посторонним. На двери нужно ввести секретный код, который знают только члены экипажа.

В кабине для отдыха стюардесс могут быть установлены телевизоры и другая техника. А у кого-то даже есть своя пижама на случай длительного перелета.

Смотрите, где отдыхают стюардессы, в галерее "Рамблера".

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