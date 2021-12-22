Стюардесса рассказала об изнанке обслуживания VIP-персон

«Чем короче и точнее ваши фразы, тем лучше. Не надоедайте, говорите все кратко, четко и по делу. Например, пассажир попросил воды. Вы конечно же уточните и спросите: «Вам с газом или без?». Как можно сократить? Убирайте «вам»! Просто уточните: «С газом или без?». Поверьте, по таким мелочам и складывается впечатление о вашем профессионализме. Не входите в салон порожняком. Либо что-то должны вынести, либо забрать. Не нужно лишний раз мелькать перед глазами пассажиров».