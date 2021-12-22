Стюардесса рассказала об изнанке обслуживания VIP-персон

Что такое бизнес-авиация, сложно ли туда устроиться и как обсуживают клиентов на борту частных джетов, рассказывает стюардесса Ирина в социальных сетях. Об изнанке обслуживания VIP-клиентов, читайте в материале «Рамблера».
Ирина делится подробностями профессиональной жизни в своем блоге в Instagram (на девушку подписано больше 20 тысяч пользователей), так, стюардесса рассказала на какие качества бортпроводника в первую очередь обращает внимание работодатель.
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«Очень важно быть компетентным. Иметь знания и навыки работы. Учитывается знание нормативных документов, умение оказывать первую помощь. В список обязанностей войдет встреча пассажиров и сервис на борту, организация питания, сервировка, навыки сомелье тоже пригодятся».
Стюардесса также подчеркнула, что бортпроводник бизнес-авиации должен владеть английском языком на уровне не ниже Intermediate.
«Безусловным плюсом будет опыт работы в авиации. Если у вас есть медицинское образование, а ещё действующие визы – тоже отличный факт в резюме. Всегда положительно воспринимается опыт работы с VIP-персонами».
Ирина также дала пару советов, которые помогут начинающим сотрудникам бизнес-авиации при обслуживании пассажиров:
«Чем короче и точнее ваши фразы, тем лучше. Не надоедайте, говорите все кратко, четко и по делу. Например, пассажир попросил воды. Вы конечно же уточните и спросите: «Вам с газом или без?». Как можно сократить? Убирайте «вам»! Просто уточните: «С газом или без?». Поверьте, по таким мелочам и складывается впечатление о вашем профессионализме. Не входите в салон порожняком. Либо что-то должны вынести, либо забрать. Не нужно лишний раз мелькать перед глазами пассажиров».
Вот, на что еще рекомендует обратить внимание стюардесса новичкам, которые только готовятся пройти собеседование:
Не опаздывайте. Вряд ли удастся произвести хорошее впечатление, если придете не вовремя. Ведь на вылет точно опаздывать нельзя.
Подберите одежду и прическу по случаю. Важно выглядеть аккуратно и не вызывающе. В идеале можно узнать, есть ли в компании дресс-код, соответствие ему – плюс для вас.
Переведите телефон в беззвучный режим. Доставать его во время собеседования тоже не стоит. Кстати, это правило уместно для любой деловой встречи.
Еще один секрет – вежливость. Со всеми. Не только с теми, кто вас собеседует. Оценивать всегда начинают с первого взгляда.
Соблюдайте личные границы. Не стоит вспоминать истории из детства, делиться личными подробностями и давить напором эмоций. Свою заинтересованность в работе лучше проявлять более спокойно.