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Чирлидерша стала стюардессой и раскрыла тайны профессии

Мира Маркина
11 часов назад

Стюардессы (или стюарды) всегда вызывали у путешественников неподдельный интерес: начиная с их профессиональных тайн, заканчивая рутинными мелочами, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники авиакомпаний. «Рамблер» поговорил с Викторией, которая вот уже два года работает бортпроводником, и узнал о секретах ее новой профессии.

Виктория вот уже два года работает стюардессой. До этого девушка танцевала в группе поддержки столичной хоккейной команды.
1/7 Виктория вот уже два года работает стюардессой. До этого девушка танцевала в группе поддержки столичной хоккейной команды.
Фото: @_itsmevika_
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«В моей работе нет места для шока. Бортпроводники просто обязаны излучать спокойствие и уверенность, не показывать даже виду, если случается какая-то внештатная ситуация. Мы должны держать себя в руках, чтобы не спровоцировать панику среди пассажиров», - призналась Виктория.
2/7 «В моей работе нет места для шока. Бортпроводники просто обязаны излучать спокойствие и уверенность, не показывать даже виду, если случается какая-то внештатная ситуация. Мы должны держать себя в руках, чтобы не спровоцировать панику среди пассажиров», - призналась Виктория.
Фото: @_itsmevika_
По словам Виктории, ей частенько приходится на рейсах успокаивать путешественников, которые боятся летать. «В таких ситуациях человек начинает вести себя как испуганный ребенок, иногда дело даже доходит до слез и настоящих истерик. Кстати, чаще всего так ведут себя мужчины», - поделилась стюардесса.
3/7 По словам Виктории, ей частенько приходится на рейсах успокаивать путешественников, которые боятся летать. «В таких ситуациях человек начинает вести себя как испуганный ребенок, иногда дело даже доходит до слез и настоящих истерик. Кстати, чаще всего так ведут себя мужчины», - поделилась стюардесса.
Фото: @_itsmevika_
В разговоре Виктория также рассекретила некоторые факты о профессии бортпроводника.
4/7 В разговоре Виктория также рассекретила некоторые факты о профессии бортпроводника.
Фото: @_itsmevika_
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Так, у стюардесс 72 дня отпуска в году. Бортпроводники имеют право оказать только первую доврачебную помощь без использования медицинских инструментов, лекарственных препаратов или оборудования.
5/7 Так, у стюардесс 72 дня отпуска в году. Бортпроводники имеют право оказать только первую доврачебную помощь без использования медицинских инструментов, лекарственных препаратов или оборудования.
Фото: @_itsmevika_
Виктория также призналась, что у членов экипажа есть авиационный сленг, чтобы общаться друг с другом без лишних слов.
6/7 Виктория также призналась, что у членов экипажа есть авиационный сленг, чтобы общаться друг с другом без лишних слов.
Фото: @_itsmevika_
Рассказала Виктория и о внештатных ситуациях, с которыми сталкивалась во время полетов.
7/7 Рассказала Виктория и о внештатных ситуациях, с которыми сталкивалась во время полетов.
Фото: @_itsmevika_

«В моей работе нет места для шока. Бортпроводники просто обязаны излучать спокойствие и уверенность, не показывать даже виду, если случается какая-то внештатная ситуация. Мы должны держать себя в руках, чтобы не спровоцировать панику среди пассажиров»,

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- призналась Виктория. По ее словам, ей частенько приходится на рейсах успокаивать путешественников, которые боятся летать.

«В таких ситуациях человек начинает вести себя как испуганный ребенок, иногда дело даже доходит до слез и настоящих истерик. Кстати, чаще всего так ведут себя мужчины»,

- рассказала стюардесса.

В разговоре Виктория также рассекретила некоторые факты о профессии бортпроводника. Так, у них 72 дня отпуска в году. Стюардессы имеют право оказать только первую доврачебную помощь без использования медицинских инструментов, лекарственных препаратов или оборудования.

Виктория также призналась, что у членов экипажа есть авиационный сленг, чтобы общаться друг с другом без лишних слов. Например, «умка» - это ребенок, который летит без сопровождения, сокращение от «unaccompanied minor» (несовершеннолетний без сопровождения). «Брифинг» - предполетное собрание для членов экипажа, на котором обсуждаются все важные вопросы и распределяются обязанности.

Рассказала Виктория и о внештатных ситуациях, с которыми сталкивалась во время полетов. «Мне запомнился рейс Сочи-Москва. Пассажирка заперлась в туалетной комнате минут на 20, поэтому по правилам мы стали открывать дверь. Она сначала нас не пускала, только после того, как нам удалось войти силой, мы увидели картину: женщина сидела в полностью забитом бумагой и бумажными салфетками туалете. Она открыла все отсеки, о которых знают только бортпроводники, вытащила всевозможные туалетные принадлежности и средства личной гигиены и сидела сначала молча, а после у нее случилась паническая атака».

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