Чирлидерша стала стюардессой и раскрыла тайны профессии

Стюардессы (или стюарды) всегда вызывали у путешественников неподдельный интерес: начиная с их профессиональных тайн, заканчивая рутинными мелочами, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники авиакомпаний. «Рамблер» поговорил с Викторией, которая вот уже два года работает бортпроводником, и узнал о секретах ее новой профессии.

1/7 Виктория вот уже два года работает стюардессой. До этого девушка танцевала в группе поддержки столичной хоккейной команды. Фото: @_itsmevika_ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 «В моей работе нет места для шока. Бортпроводники просто обязаны излучать спокойствие и уверенность, не показывать даже виду, если случается какая-то внештатная ситуация. Мы должны держать себя в руках, чтобы не спровоцировать панику среди пассажиров», - призналась Виктория. Фото: @_itsmevika_ 3/7 По словам Виктории, ей частенько приходится на рейсах успокаивать путешественников, которые боятся летать. «В таких ситуациях человек начинает вести себя как испуганный ребенок, иногда дело даже доходит до слез и настоящих истерик. Кстати, чаще всего так ведут себя мужчины», - поделилась стюардесса. Фото: @_itsmevika_ 4/7 В разговоре Виктория также рассекретила некоторые факты о профессии бортпроводника. Фото: @_itsmevika_ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Так, у стюардесс 72 дня отпуска в году. Бортпроводники имеют право оказать только первую доврачебную помощь без использования медицинских инструментов, лекарственных препаратов или оборудования. Фото: @_itsmevika_ 6/7 Виктория также призналась, что у членов экипажа есть авиационный сленг, чтобы общаться друг с другом без лишних слов. Фото: @_itsmevika_ 7/7 Рассказала Виктория и о внештатных ситуациях, с которыми сталкивалась во время полетов. Фото: @_itsmevika_

«В моей работе нет места для шока. Бортпроводники просто обязаны излучать спокойствие и уверенность, не показывать даже виду, если случается какая-то внештатная ситуация. Мы должны держать себя в руках, чтобы не спровоцировать панику среди пассажиров»,

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- призналась Виктория. По ее словам, ей частенько приходится на рейсах успокаивать путешественников, которые боятся летать.

«В таких ситуациях человек начинает вести себя как испуганный ребенок, иногда дело даже доходит до слез и настоящих истерик. Кстати, чаще всего так ведут себя мужчины»,

- рассказала стюардесса.

В разговоре Виктория также рассекретила некоторые факты о профессии бортпроводника. Так, у них 72 дня отпуска в году. Стюардессы имеют право оказать только первую доврачебную помощь без использования медицинских инструментов, лекарственных препаратов или оборудования.

Виктория также призналась, что у членов экипажа есть авиационный сленг, чтобы общаться друг с другом без лишних слов. Например, «умка» - это ребенок, который летит без сопровождения, сокращение от «unaccompanied minor» (несовершеннолетний без сопровождения). «Брифинг» - предполетное собрание для членов экипажа, на котором обсуждаются все важные вопросы и распределяются обязанности.