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Еда и такси: стюардесса рассекретила зарплату бортпроводников

Мира Маркина
3 часа назад

Стюардессы (или стюарды) всегда вызывали у путешественников неподдельный интерес: начиная с их профессиональных тайн, заканчивая рутинными мелочами, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники авиакомпаний. Бортпроводники охотно рассказывают о себе: одна их них - россиянка Юлия Иванова, которая активно ведет блог в Instagram, делится фотографиями из путешествий и рассказывает об особенностях работы в небе.

Стюардесса Юлия Иванова активно ведет блог в Instagram, делится фотографиями из путешествий и рассказывает об особенностях работы в небе.
1/7 Стюардесса Юлия Иванова активно ведет блог в Instagram, делится фотографиями из путешествий и рассказывает об особенностях работы в небе.
Фото: @i_va_n_ova
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В одном из постов девушка рассекретила, сколько зарабатывают стюардессы. «Бортпроводник получает хорошую заработную плату только тогда, когда летает. Бортпроводники авиакомпании, в которой я работаю, получают 90.000-130.000 (это до вычета НДФЛ)».
2/7 В одном из постов девушка рассекретила, сколько зарабатывают стюардессы. «Бортпроводник получает хорошую заработную плату только тогда, когда летает. Бортпроводники авиакомпании, в которой я работаю, получают 90.000-130.000 (это до вычета НДФЛ)».
Фото: @i_va_n_ova
«Когда я только начала работать бортпроводником, я жутко радовалась фотографиям в форме. Я гордо задирала подбородок, когда выходила из дома и шла на рейс. Для меня это было, как будто по красной дорожке пройтись».
3/7 «Когда я только начала работать бортпроводником, я жутко радовалась фотографиям в форме. Я гордо задирала подбородок, когда выходила из дома и шла на рейс. Для меня это было, как будто по красной дорожке пройтись».
Фото: @i_va_n_ova
«Спустя какое-то время, я остыла к форме. И относилась к ней, как в чему-то обыкновенному, как к одежде для тренировок, к примеру. Меня больше не радовал мой внешний вид перед выходом из дома», - делится Юлия Иванова.
4/7 «Спустя какое-то время, я остыла к форме. И относилась к ней, как в чему-то обыкновенному, как к одежде для тренировок, к примеру. Меня больше не радовал мой внешний вид перед выходом из дома», - делится Юлия Иванова.
Фото: @i_va_n_ova
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Юлия также активно делится фотографиями из путешествий по миру и рассказывает об особенностях российских и зарубежных курортов.
5/7 Юлия также активно делится фотографиями из путешествий по миру и рассказывает об особенностях российских и зарубежных курортов.
Фото: @i_va_n_ova
Девушка не только рассказывает о профессиональных тайнах бортпроводников, но и увлекается фотографией. Сейчас за ее блогом следят уже больше 15 тысяч подписчиков.
6/7 Девушка не только рассказывает о профессиональных тайнах бортпроводников, но и увлекается фотографией. Сейчас за ее блогом следят уже больше 15 тысяч подписчиков.
Фото: @i_va_n_ova
Юлия много времени проводит со своим псом по кличке Нимбус. Домашний любимец частенько появляется в блоге девушки.
7/7 Юлия много времени проводит со своим псом по кличке Нимбус. Домашний любимец частенько появляется в блоге девушки.
Фото: @i_va_n_ova

В одном из постов девушка рассекретила, сколько зарабатывают стюардессы.

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«Бортпроводник получает хорошую заработную плату только тогда, когда летает. Следовательно, нужно сказать (не без гордости), что количество полетных часов у наших бортпроводников всегда стабильно (да, даже в период пандемии). Бортпроводники авиакомпании, в которой я работаю, получают 90.000-130.000 рублей (это до вычета НДФЛ)».

Вот, из чего складывается заработная плата стюардессы, по словам Юлии Ивановой:
  • Оклад.
  • Оплата каждого полетного часа.
  • Стимулирующая надбавка к каждому часу. Выплачивается бортпроводникам при выполнении работ в соответствии со всеми стандартами компании, а также при организации высокого уровня сервиса на борту. Что это значит? Например, нельзя опаздывать на рейсы, не соблюдать правила ношения форменной одежды и т.д.
  • Доплата за знание английского языка.
  • Авиакомпания компенсирует бортпроводникам затраты на питание и на такси.
  • У старших бортпроводников (СБЭ) существует еще ряд надбавок. Заработная плата СБЭ начинается от 100.000 рублей.

Юлия также рассказала подписчикам, что чувствует, когда надевает форму стюардессы. «Когда я только начала работать бортпроводником, я жутко радовалась фотографиям в форме. Я гордо задирала подбородок, когда выходила из дома и шла на рейс. Для меня это было, как будто по красной дорожке пройтись. Спустя какое-то время, я остыла к форме. И относилась к ней, как в чему-то обыкновенному, как к одежде для тренировок, к примеру. Меня больше не радовал мой внешний вид перед выходом из дома. К тому же, я стала расстраиваться из-за невозможности ношения на работу какого-либо подобранного стильного образа. Сейчас больше 5 лет ношу на работу форму. И форма стала для меня безумно ценна. Я уже не представляю себя без неё», - делилась Иванова мыслями под одной из фотографий.

Отметим, что подписчики (а их у девушки больше 15 тысяч) отметили, что им нравится внешний вид стюардесс на российских авиалиниях и поддержали Юлию ободряющими смайликами.

Лайфхаки,Фото,Юлий Иванов,
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