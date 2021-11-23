«Спустя какое-то время, я остыла к форме. И относилась к ней, как в чему-то обыкновенному, как к одежде для тренировок, к примеру. Меня больше не радовал мой внешний вид перед выходом из дома», - делится Юлия Иванова.

«Бортпроводник получает хорошую заработную плату только тогда, когда летает. Следовательно, нужно сказать (не без гордости), что количество полетных часов у наших бортпроводников всегда стабильно (да, даже в период пандемии). Бортпроводники авиакомпании, в которой я работаю, получают 90.000-130.000 рублей (это до вычета НДФЛ)».

Юлия также рассказала подписчикам, что чувствует, когда надевает форму стюардессы. «Когда я только начала работать бортпроводником, я жутко радовалась фотографиям в форме. Я гордо задирала подбородок, когда выходила из дома и шла на рейс. Для меня это было, как будто по красной дорожке пройтись. Спустя какое-то время, я остыла к форме. И относилась к ней, как в чему-то обыкновенному, как к одежде для тренировок, к примеру. Меня больше не радовал мой внешний вид перед выходом из дома. К тому же, я стала расстраиваться из-за невозможности ношения на работу какого-либо подобранного стильного образа. Сейчас больше 5 лет ношу на работу форму. И форма стала для меня безумно ценна. Я уже не представляю себя без неё», - делилась Иванова мыслями под одной из фотографий.