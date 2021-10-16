Завораживающие кадры из поездок, сделанные на экшн-камеру

Для многих людей путешествие — это всегда возможность не только получить уникальный опыт и впечатление, но и стремление сохранить самые яркие моменты поездки. В этом всегда помогает хорошая техника. И если еще десять лет назад туристы предпочитали брать с собой полноразмерные профессиональные фотоаппараты, несколько объективов к нему, а также все сопутствующие аксессуары вроде специального рюкзака и штатива, то сейчас люди предпочитают экономить пространство и путешествовать налегке. При этом потребность сохранить в памяти яркие картинки из отпуска никуда не делать. В этом помогает объектив мобильного телефона или экшн-камера.