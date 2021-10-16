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Завораживающие кадры из поездок, сделанные на экшн-камеру

Стелла Шмель
22 часа назад

Для многих людей путешествие — это всегда возможность не только получить уникальный опыт и впечатление, но и стремление сохранить самые яркие моменты поездки. В этом всегда помогает хорошая техника. И если еще десять лет назад туристы предпочитали брать с собой полноразмерные профессиональные фотоаппараты, несколько объективов к нему, а также все сопутствующие аксессуары вроде специального рюкзака и штатива, то сейчас люди предпочитают экономить пространство и путешествовать налегке. При этом потребность сохранить в памяти яркие картинки из отпуска никуда не делать. В этом помогает объектив мобильного телефона или экшн-камера.

Листайте нашу фотогалерею
1/9 Листайте нашу фотогалерею
Фото: Scott Mason/@gopro
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Багамы
2/9 Багамы
Фото: @kaylanorthcutt/@gopro
Идеальное утро, Доломиты
3/9 Идеальное утро, Доломиты
Фото: @andrea_merchuk/@gopro
Красиво, устрашающе или и то, и другое? Менорка
4/9 Красиво, устрашающе или и то, и другое? Менорка
Фото: @danflorit, @aina__panda/@gopro
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Таити
5/9 Таити
Фото: @keahideaboitiz/@gopro
Плавание на ходу, Доминиканская республика
6/9 Плавание на ходу, Доминиканская республика
Фото: @eva_dubois + @romain315/@gopro
Бирюзовое спокойствие, Жирона, Испания
7/9 Бирюзовое спокойствие, Жирона, Испания
Фото: @alexpeace/@gopro
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Утро над горами, Италия
8/9 Утро над горами, Италия
Фото: @alexamplatz/@gopro
Финишная линия в поле зрения, Австрийские Альпы
9/9 Финишная линия в поле зрения, Австрийские Альпы
Фото: @c.oberschneider/@gopro

В галерее "Рамблера" — впечатляющие и завораживающие снимки путешественников, сделанные на обычную экшн-камеру. Каждый кадр выглядит, как произведение искусства, согласитесь.

И никакой профессиональный фотоаппарат не нужен.

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