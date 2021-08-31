Стюардессы, за которыми полезно следить в Instagram

Для тех, кто любит летать и путешествовать, профессия стюардессы может показаться сказкой. Они любят следить за их интересной и насыщенной жизнью. Для тех, кто боится летать, рассказ о работе стюардессы может быть полезным для того, чтобы узнать больше об авиации.
"Рамблер" собрал аккаунты стюардесс, которые часто рассказывают про свою работу. В одних публикациях они показывают, как отмечают праздники на борту, а в других рассказывают об устройстве самолета и о том, как вести себя в случае нештатной ситуации.