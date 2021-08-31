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Стюардессы, за которыми полезно следить в Instagram

Мария Каткова
2 часа назад

Для тех, кто любит летать и путешествовать, профессия стюардессы может показаться сказкой. Они любят следить за их интересной и насыщенной жизнью. Для тех, кто боится летать, рассказ о работе стюардессы может быть полезным для того, чтобы узнать больше об авиации.

Баранова Дарья, "Аэрофлот". Победительница конкурса SkyLady в 2019 году. Ее называют одной из самых красивых стюардесс России, а в дополнение к этому в ее аккаунте можно найти информацию о том, как попасть на такую работу.
1/7 Баранова Дарья, "Аэрофлот". Победительница конкурса SkyLady в 2019 году. Ее называют одной из самых красивых стюардесс России, а в дополнение к этому в ее аккаунте можно найти информацию о том, как попасть на такую работу.
Фото: @baranova_daria
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Алена Глухова, "Аэрофлот". Алена побеждала в международных конкурсах красоты среди стюардесс и часто рассказывает о своей работе. Сейчас она находится в декретном отпуске, поэтому в ее блоге больше постов про жизнь и материнство.
2/7 Алена Глухова, "Аэрофлот". Алена побеждала в международных конкурсах красоты среди стюардесс и часто рассказывает о своей работе. Сейчас она находится в декретном отпуске, поэтому в ее блоге больше постов про жизнь и материнство.
Фото: @alenastewardess
Ольга Грубая, Red Wings. Ольга часто публикует фото и видео из полетов, а также рассказывает о своей профессии изнутри.
3/7 Ольга Грубая, Red Wings. Ольга часто публикует фото и видео из полетов, а также рассказывает о своей профессии изнутри.
Фото: @oluyagrubaya
Елена Перцева, UTair. Елена работает стюардессой уже 8 лет и признается, что боится высоты. В своем блоге она показывает, каково на самом деле работать бортпроводником, а еще часто делится своим хобби, которым обзавелась на карантине, — нумерологией.
4/7 Елена Перцева, UTair. Елена работает стюардессой уже 8 лет и признается, что боится высоты. В своем блоге она показывает, каково на самом деле работать бортпроводником, а еще часто делится своим хобби, которым обзавелась на карантине, — нумерологией.
Фото: @pertsevaelena
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Анна Шипякина, S7. Анна делится актуальной информацией о правилах авиакомпаний и о необычных ситуациях на борту. Например, однажды она встречала Новый год прямо в небе.
5/7 Анна Шипякина, S7. Анна делится актуальной информацией о правилах авиакомпаний и о необычных ситуациях на борту. Например, однажды она встречала Новый год прямо в небе.
Фото: @ane_band
Каролина, "Победа". Каролина не просто работает стюардессой, она является амбассадором авиакомпании "Победа", поэтому в ее Instagram нет ничего личного — только рассказы о работе, в том числе актуальная информация. Например, она часто публикует информацию о работе в пандемию.
6/7 Каролина, "Победа". Каролина не просто работает стюардессой, она является амбассадором авиакомпании "Победа", поэтому в ее Instagram нет ничего личного — только рассказы о работе, в том числе актуальная информация. Например, она часто публикует информацию о работе в пандемию.
Фото: @karolinochkaa
Анжелика, Nordwind. В Instagram Анжелики есть не только полезная информация о самолетах. Она рассказывает о путешествиях и дает советы о том, как поддерживать себя в форме.
7/7 Анжелика, Nordwind. В Instagram Анжелики есть не только полезная информация о самолетах. Она рассказывает о путешествиях и дает советы о том, как поддерживать себя в форме.
Фото: @lika_stewardess

"Рамблер" собрал аккаунты стюардесс, которые часто рассказывают про свою работу. В одних публикациях они показывают, как отмечают праздники на борту, а в других рассказывают об устройстве самолета и о том, как вести себя в случае нештатной ситуации.

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