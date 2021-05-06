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8 способов хранения сувениров из ваших путешествий и поездок

BigPicture.ru
6 часов назад
Все мы любим хранить на память сувениры из поездок, но зачем держать их в темном ящике комода, если можно гордо выставить памятные вещицы напоказ?
Используйте фотографии из путешествий, чтобы сделать массивный коллаж на стене.
1/8 Используйте фотографии из путешествий, чтобы сделать массивный коллаж на стене.
Фото: bigpicture.ru
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Ксерокопию старых авиа- и железнодорожных билетов на цветном картоне можно вставить в раму и украсить ими интерьер.
2/8 Ксерокопию старых авиа- и железнодорожных билетов на цветном картоне можно вставить в раму и украсить ими интерьер.
Фото: bigpicture.ru
Используйте нарисованную мелом карту и закрашивайте места, где уже побывали.
3/8 Используйте нарисованную мелом карту и закрашивайте места, где уже побывали.
Фото: bigpicture.ru
Если вы коллекционируете монеты разных стран, то в итоге стоит сделать из них вот такое интересное панно.
4/8 Если вы коллекционируете монеты разных стран, то в итоге стоит сделать из них вот такое интересное панно.
Фото: bigpicture.ru
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Или панно с брелоками из разных стран.
5/8 Или панно с брелоками из разных стран.
Фото: bigpicture.ru
Или же из кружек…
6/8 Или же из кружек…
Фото: bigpicture.ru
Можно поместить песок и ракушки в прозрачные банки.
7/8 Можно поместить песок и ракушки в прозрачные банки.
Фото: bigpicture.ru
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Используйте стеллаж для хранения сувениров из поездок.
8/8 Используйте стеллаж для хранения сувениров из поездок.
Фото: bigpicture.ru
Итак, вы путешественник и любите исследовать новые места, греться на живописных пляжах или бродить по историческим местам. У вас есть ваши портреты на фоне самых известных достопримечательностей мира, масса других воспоминаний и, конечно же, сувениры. Сувениры из поездок могут быть самыми разными — кому-то достаточно фото, а кто-то коллекционирует определенные вещи из разных мест. Монеты, брелоки, магнитики, даже авиа- и железнодорожные билеты и штампы из старых загранпаспортов — у каждого свой «бзик». Но обычно все это пылится в какой-нибудь коробке или бережно хранится в фамильном тайнике, чтобы можно было изредка достать коллекцию и вспомнить былые деньки. Что ж, пора покончить с этой скукой! Выставляйте сувениры из своих поездок напоказ! А сделать это можно самыми разными способами.
Лайфхаки,Фото,
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