8 способов хранения сувениров из ваших путешествий и поездок

Итак, вы путешественник и любите исследовать новые места, греться на живописных пляжах или бродить по историческим местам. У вас есть ваши портреты на фоне самых известных достопримечательностей мира, масса других воспоминаний и, конечно же, сувениры. Сувениры из поездок могут быть самыми разными — кому-то достаточно фото, а кто-то коллекционирует определенные вещи из разных мест. Монеты, брелоки, магнитики, даже авиа- и железнодорожные билеты и штампы из старых загранпаспортов — у каждого свой «бзик». Но обычно все это пылится в какой-нибудь коробке или бережно хранится в фамильном тайнике, чтобы можно было изредка достать коллекцию и вспомнить былые деньки. Что ж, пора покончить с этой скукой! Выставляйте сувениры из своих поездок напоказ! А сделать это можно самыми разными способами.