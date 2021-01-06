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Россиянин, который полгода жил в доме на колесах 

Анна Арсеньева 9 часов назад
Основатель Surfer Raincoat и графический дизайнер Рудик Гуревич полгода прожил в доме на колесах. Путешественник купил автодом и переехал туда вместе со своей девушкой этим летом — 27 июня.
Родной город Гуревича — Сочи. Как он рассказал в интервью изданию The Village, идея переехать возникла спонтанно. Они постоянно были в разъездах и редко жили в своей квартире.

"Еще зимой, когда я подумал о покупке автодома, несколько месяцев такой "цыганской" жизни представлялись мне с большим трудом. […] Пролистав фотографии в телефоне, понимаешь что за это время прошла маленькая жизнь — где и с кем ты только не были и чего мы только не делали", — рассказал Рудик Гуревич в своем Instagram после месяца жизни в автодоме.

В доме на колесах путешественники побывали в Крыму, Анапе, Санкт-Петербурге, Москве, Карелии и Мурманской области. Из удобств — бак с водой, биотуалет, газовая плита, духовка, холодильник и нагреватель. "Рамблер" собрал галерею фото из поездок россиянина.
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