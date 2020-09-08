Российская стюардесса Алена Глухова повторила образ модели Ким Кардашьян и восхитила поклонников. Она опубликовала несколько кадров, где у нее похожий макияж и высокий хвост.

Подписчики заявили, что у девушки вышло гораздо лучше, чем у знаменитости.

«Вы, Алена, красивее чем Ким!», «У вас гораздо круче, чем у Ким! Разбор макияжа ждем!», «Вы намного прекраснее Ким, но здесь и сравнение неуместно», «Тебе очень идет, красотка! Ждем разбор макияжа»

Как сообщает "Рамблер", стюардесса Алена Глухова работает в авиакомпании "Россия" . В детстве девушка мечтала стать преподавателем, но в итоге пошла обучаться на бортпроводника. После того, как она активно начала вести свой блог, ее стали называть "самой красивой стюардессой в России".

Однако ее внешности оценили не только поклонники. Глухова участвовала в конкурсе "Топ стюардесс мира" и выиграла титул Вице-мисс мира.

Сейчас стюардесса ведет свой блог в Instagram и регулярно повторяет образы знаменитостей. Кроме того, в своем аккаунте она рассказывает о работе и публикует "лайфхаки" по перелетам.