Многие постояльцы не знают, что помимо стандартного набора услуг в отеле, они могут воспользоваться дополнительными опциями совершенно бесплатно.

Если во время вы забыли что-то взять в поездку, не спешите идти покупать это в супермаркет. Для начала обратитесь на ресепшен вашего отеля, скорее всего необходимую вещь смогут предоставить по запросу.

Еще одна бесплатная услуга – это трансфер от аэропорта. Многие отели предлагают организовать специальный транспорт для своих гостей, чтобы сделать путешествие более комфортабельным.

При позднем или раннем выезде отели часто идут навстречу запросам своих клиентов. Если в день отъезда ваш рейс поздно вечером, попросите администратора разрешить вам остаться в номере дольше стандартного расчетного часа. Часто отели идут навстречу гостям и предоставляют такую возможность бесплатно. Если вы едете на экскурсию рано утром, то можете попросить упаковать вам с собой ланч-бокс с едой.

Не стесняйтесь спросить о дополнительных опциях у персонала отеля – это позволит сделать ваш отдых еще более комфортным.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Alina_traveler_.