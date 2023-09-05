С наступлением холодов многие мечтают отправиться в теплые края. Однако есть ряд популярных курортов, куда лучше не ездить именно в осенний сезон.

В период с сентября по декабрь стоит воздержаться от поездки во Вьетнам. В эти месяцы здесь начинается сезон муссонных дождей, когда ливни идут практически каждый день. Несмотря на снижение цен, отдых в таких условиях вряд ли принесет истинное удовольствие.

На Бали низкий сезон длится с сентября по апрель. Он также сопровождается обильными осадками в зимний сезон. Из-за нестабильной погоды, многие развлечения и достопримечательности в это время закрыты.

Для осеннего отдыха лучше всего выбрать страны, где наступает бархатный сезон. Комфортно отдохнуть в осенние месяцы удастся в Турции, Египте и Арабских Эмиратах.

Об этом рассказали в видео на странице @Sletaem.by.