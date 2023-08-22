За последние несколько лет Дубай стал одним из главных направлений для отдыха. И это неудивительно, ведь туристический сезон там длится практически круглый год.

Эмираты сложно назвать бюджетным курортом, но даже в такой стране есть периоды межсезонья, когда цены на отдых могут снизиться на 25% по сравнению с обычной стоимостью.

Дешевле всего отдохнуть в Дубае получится в летние месяцы, но надо быть готовым к тому, что в этот период средняя температура воздуха держится на отметке в 45 градусов Цельсия. Все общественные помещения в городе, вплоть до остановок транспорта, оборудованы системой охлаждения воздуха. Поэтому вы всегда сможете найти место, где спрятаться от палящего солнца.

Промежуток с декабря по февраль считается низким сезоном у туроператоров, поэтому цены на авиабилеты и отели значительно снижаются. Средняя температура воздуха держится на отметке 25 градусов, пляжный сезон не заканчивается. Но придется прихватить с собой пару теплых вещей, так как зимой начинают дуть северные ветра, из-за чего ночью температура опускается до 17 градусов.

Об этом рассказали в видео на странице @Sletaem.by.