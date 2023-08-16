Турция славится своими живописными побережьями, голубыми бухтами и песчаными пляжами. Но есть в этой стране место, которое по красоте не уступает знаменитым Мальдивским островам – это остров Сулуада, который находится недалеко от Антальи.

Скалистый остров Сулуада расположен в Средиземном море в 9 километрах к югу от бухты Адрасан. Этот небольшой островок окружен кристально чистой изумрудной водой. Его побережье изрезано многочисленными бухтами с песчаными и галечными пляжами.

На острове нет отелей или ресторанов, а попасть на него можно только заказав экскурсию. Поездка в это место позволит вдоволь насладиться морем, солнцем и подводным плаванием.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Zhenyalavrik.