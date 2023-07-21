Аланья – это город, в который ежегодно съезжаются миллионы туристов. Среди множества достопримечательностей этого курорта есть одно место, которое обязательно стоит посетить, даже если у вас всего один день на это.

Речь идет о каньоне Сападере, который находится в горах в часе езды от центра города. Это одна из красивейших природных достопримечательностей в окрестностях Алании. Здесь вы сможете насладиться живописными пейзажами, где сочетаются зеленые холмы, горные реки и водопады.

В каньоне Сападере можно провести целый день, занимаясь пешими прогулками, купанием в горной реке и фотографированием.

Не забудьте взять с собой удобную обувь и одежду, так как предстоит подъем на вершину. Также не забудьте взять с собой купальник, на случай, если решитесь поплавать в холодной воде горной реки.

Об этом месте рассказал в своем видео блогер @IlyaBrizhak.