Как сейчас забронировать отель за границей

Из-за того, что российские карты не работают за границей, воспользоваться зарубежными сервисами и агрегаторами для оплаты и брони отеля невозможно. Однако существуют различные способы, которые помогут это сделать без наличия карты зарубежного банка.

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О способах, которые помогут забронировать отель за границей, — в материале “Рамблера”.

Оплата наличными

Существуют отели, которые не требуют предоплату за проживание. Достаточно поставить галочку о том, что вы приедете и отдадите оплату за весь период наличными. Многие отели действительно практикуют такой функционал, но если это не представляется возможным сделать через сайт, то можно попробовать связаться с отелем напрямую. Как правило, делать это можно через мессенджеры или социальные сети.

Российские сервисы

Многие отечественные сервисы предлагают забронировать отели за рубежом, оплачивая проживание российской картой. Их мало, но даже там можно найти проживание на любой бюджет. Попробуйте сделать выборку из необходимых вам услуг и найдите то, что понравится вам и будет соответствовать плану поездки. Вы наверняка сможете выделить для себя несколько вариантов.

Друзья за границей

Если у вас есть друзья за границей, то попросите их помочь оплатить вам проживание картой иностранного банка. Проблема может заключаться только лишь в курсе валют, так как в таком случае будет происходить двойная конвертация. Вероятнее всего так вы потеряете незначительную часть суммы, но все зависит от ситуации на бирже и ценах на валюту.

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