Кемер – это не только красивые пляжи и отличные условия для отдыха, но и район с удивительными достопримечательностями.

Каньон Гёйнюк – это потрясающее место, которое обязательно стоит посетить во время отдыха в Кемере. Каньон представляет собой ущелье с высокими скалами и кристально чистой горной рекой. Здесь вы можете насладиться прогулкой по живописным тропам, искупаться в прохладных водопадах и даже попробовать себя в рафтинге.

Туннель Чамдаг – еще одна уникальная достопримечательность, которую стоит посетить в Кемере. Этот туннель был высечен в скале и представляет собой удивительное инженерное сооружение. А по дороге к туннелю вы сможете насладиться потрясающими видами на море и окружающую природу.

Не забудьте также посетить исторический центр Анталии, который находится всего в нескольких километрах от Кемера. Прогуляйтесь по узким улочкам Старого города и почувствуйте атмосферу старинного турецкого города.

Об этих местах рассказала в своем видео пользователь TikTok с ником @Yanochka_leonova.