Многие люди считают, что отдых на круизном лайнере – это скучно, однообразно и небезопасно.

Но на самом деле современные круизные лайнеры считаются одним из самых комфортных и безопасных способов путешествовать.

У многих страх путешествий по морю связан с историей "Титаника" и нашумевшим одноименным фильмом. Но нужно понимать, что эта трагедия произошла более 100 лет назад, с тех пор технологии вышли на совершенно другой уровень. Современные круизные лайнеры оснащены передовыми системами безопасности и спасения.

Это включает водонепроницаемые отсеки, спасательные шлюпки, системы пожаротушения. Экипаж регулярно проходит обучение и тренинги, знает как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Также многие переживают из-за возникновения морской болезни. Но на лайнерах практически совсем не ощущаются волны. Дело в том, что маршруты пассажирских лайнеров специально прокладываются через места, где не бывает сильных штормов. К тому же, каждый современный круизный лайнер оснащен системой стабилизации, поэтому вероятность укачивания сводится к минимуму.

Об этом рассказал в своем видео блогер Ярослав Калихевич.