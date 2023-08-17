Мнение о том, что телефонная связь нарушает работу навигационной системы самолета – один из самых популярных авиационных мифов.

Уже давно доказано, что современные гаджеты никак не влияют на работу приборов самолета.

Но почему при посадке на борт самолета все же просят отключать сигнал телефона?

Взлет и посадка – являются самыми ответственными этапами полета. Не просто так на это время стюардессы просят пристегнуть ремни, убрать откидные столики и открыть створку иллюминатора. По статистке, большинство аварийных ситуаций приходятся именно на эти короткие промежутки полета. Поэтому в эти моменты пассажирам нужно быть особенно бдительными и не отвлекаться на посторонние предметы.

Об этом рассказали в видео на странице @Sletaem.by.