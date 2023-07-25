В Стокгольме есть уникальный отель, который сделан из самолета Boeing 747.

JumboStay Hotel Arlanda – это небольшой отель, который предлагает своим гостям жилье в необычном месте. Он находится на территории аэропорта Стокгольм-Арланда и дает возможность туристам остановиться в комфортабельных номерах на борту самолета.

В отеле есть специальная лаундж-зона, в интерьере которой были использованы оригинальные кресла, ранее установленные в первом классе этого самолета. Также на борту можно встретить и другие атрибуты настоящего самолета: кислородные маски и оригинальные инструкции по безопасности.

Отель рассчитан на 76 человек, а каждый из номеров отличаются по уровню комфорта и стоимости проживания. Например, двухместный номер люкс находится в кабине пилота, откуда открывается панорамный вид на местный аэропорт.

Об этом месте рассказали на странице @Aviafacts.