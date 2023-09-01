Работа членов экипажа воздушного судна предполагает строгое соблюдение графика полетов и обязательный выход на рейс вовремя. Однако в жизни всегда возможны непредвиденные обстоятельства, например, болезнь, пробки на дороге или семейные обстоятельства.

Чтобы непредвиденные ситуации не влияли на выполнение рейсов, авиакомпании заранее подстраховываются разными способами.

На случай непредвиденных ситуаций с основными экипажем, выполняющим рейс, в аэропорту находится резервные работники авиакомпании.

Резервный экипаж состоит из командира воздушного судна, второго пилота и бортпроводников. В их обязанности входит замена членов основного экипажа в случае непредвиденных обстоятельств, а также выполнение дополнительных рейсов при увеличении загруженности.

Этот экипаж всегда находится на территории аэропорта в полной готовности вылететь в течение часа после получения команды. Такая оперативная готовность позволяет свести к минимуму задержки рейсов.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Victoria.kevich.