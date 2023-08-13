Как проходят командировки у стюардесс: видео
Командировки – это неотъемлемая часть работы стюардесс. После выполнения рейса стюардессам положен отдых, обычно от 8 до 24 часов в зависимости от дальности полета.
В среднем командировки длятся от 2 до 5 дней. Во время командировки авиакомпания предоставляет стюардессам проживание в гостинице, трансфер от аэропорта и обратно, а также суточный бюджет на питание.
Между рейсами у стюардесс обычно бывает свободное время, которое они могут провести как угодно – отдохнуть в гостинице, погулять по городу, сходить в кафе или магазины.
Главное – успеть вовремя прибыть в аэропорт к следующему вылету.
Об этом рассказала в своем видео блогер @Victoria.kevich.
Ранее мы писали о том, как самолет подготавливают к полету.
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