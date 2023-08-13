Командировки – это неотъемлемая часть работы стюардесс. После выполнения рейса стюардессам положен отдых, обычно от 8 до 24 часов в зависимости от дальности полета.

В среднем командировки длятся от 2 до 5 дней. Во время командировки авиакомпания предоставляет стюардессам проживание в гостинице, трансфер от аэропорта и обратно, а также суточный бюджет на питание.

Между рейсами у стюардесс обычно бывает свободное время, которое они могут провести как угодно – отдохнуть в гостинице, погулять по городу, сходить в кафе или магазины.

Главное – успеть вовремя прибыть в аэропорт к следующему вылету.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Victoria.kevich.